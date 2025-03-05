Стрельба возле университета ИТМО на Кронверкском обернулась уголовным делом

Стрельба возле университета ИТМО на Кронверкском проспекте в Петербурге обернулась уголовным делом. Речь идет о ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, вечером 4 марта неизвестный на BMW несколько раз выстрелил в женщину, после чего скрылся. Тело стрелка позже нашли в этой же машине на Малом проспекте Васильевского острова. Пострадавшая же в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы. Назначен комплекс экспертиз, ведется работа с очевидцами преступления»,— сообщили в ведомстве.

Дарья Астанина