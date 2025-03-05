Госдума окончательно одобрила муниципальную реформу

Госдума сегодня, 5 марта, приняла в третьем, окончательном чтении закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». За него проголосовали 318 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов), против высказались 80, 1 воздержался. Теперь документ будет направлен в Совет федерации, который соберется на очередное заседание в конце следующей недели.

«В соответствии с поправками, которые были внесены между первым и вторым чтениями, мы даем достаточно большую возможность на усмотрение субъектам федерации: будет возможность создавать одноуровневую систему местного самоуправления, двухуровневую систему, куда будут входить все поселковые и сельские советы»,— напомнил журналистам соавтор законопроекта Павел Крашенинников перед началом пленарного заседания сегодня, 5 марта.

Новая редакция базового закона о местном самоуправлении (МСУ), разработанная главами профильных комитетов Совета федерации и Думы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым (оба — «Единая Россия»), была принята в первом чтении 25 января 2022-го, а во втором — 26 февраля 2024 года. Первая версия документа предполагала обязательную для всех регионов замену действующей двухуровневой системы МСУ на одноуровневую с ликвидацией поселенческого уровня местной власти. Однако перед вторым чтением группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным подготовила поправки, которые в том числе разрешают субъектам РФ, «имеющим социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», сохранять двухуровневую систему.

Отметим, что процесс перехода регионов на одноуровневую систему начался еще до окончательного принятия соответствующего закона. По данным думского комитета по госстроительству и законодательству, по состоянию на 1 декабря 2024 года 20 субъектов РФ уже полностью перешли на одноуровневую модель, 51 регион находится в процессе перехода. Еще 18 субъектов выражают желание сохранить двухуровневую модель.

Как местное самоуправление было организовано в России со времен Рюрика до наших дней — читайте в материале «Ъ».

Божена Иванова