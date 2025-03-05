Никита Кучеров уплотнил гонку
Форвард «Тампы» вплотную приблизился к лучшим бомбардирам чемпионата
Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров, набрав три очка в матче против «Колумбус Блю Джекетс», почти вплотную приблизился к лидирующим в бомбардирской гонке регулярного чемпионата НХЛ Нейтану Маккиннону и Леону Драйзайтлю. При этом динамика намекает на то, что у Кучерова неплохие шансы, чтобы победить в этом соперничестве и повторить прошлогодний успех.
Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (№86) имеет хорошие шансы второй раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата НХЛ
Фото: Lynne Sladky / AP
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ прекрасно выглядящая на стыке зимы и весны «Тампа» разгромила на своей площадке — 6:2 — очень крепкий в нынешнем сезоне «Колумбус Блю Джекетс». Этот успех позволил хозяевам, чье положение еще недавно было не таким уж прочным, закрепиться в «зоне play-off» Восточной конференции, создав весьма солидный запас прочности. Но интересовал их поклонников матч с «Колумбусом» еще и потому, что за очень ценным призом по итогам регулярного чемпионата охотится и лидер «Тампы» Никита Кучеров, для которого встреча сложилась очень удачно.
В ней многое решил «взрыв» в самом начале. «Тампа» повела — 2:0, умудрившись за полторы минуты реализовать первые две свои острые атаки. Сначала отличился Митчелл Чаффи, а вслед за ним — Никита Кучеров, убежавший один на один с вратарем Элвисом Мерзликинсом после длинного паса Джейка Генцела. Затем соперники забросили друг другу еще полдюжины шайб. И в двух голевых комбинациях «Тампы», завершенных Виктором Хедманом, снова принял участие Кучеров, уже как ассистент. Так что в матче в его активе оказалось три набранных очка.
И это было важное достижение с точки зрения борьбы за Art Ross Trophy, награду лучшему бомбардиру чемпионата. В прошлом году Никита Кучеров после пятилетнего перерыва выиграл его во второй раз в карьере с колоссальной по современным меркам суммой баллов — 144.
Сейчас, имея ровно 90 очков при 21 игре в запасе — столько «Тампе» осталось провести до финиша регулярного первенства, вряд ли может рассчитывать на такие же цифры. Для этого в ближайшие недели ему придется резко поднять среднюю результативность. Но вот третий Art Ross Trophy светит Кучерову, кажется, весьма ярко.
Бомбардирская гонка этого сезона уже давно превратилась в соперничество между тремя слишком далеко, практически на полтора десятка очков, оторвавшихся от ближайших преследователей форвардов. И Кучеров, которому по ходу сезона не удалось избежать небольших травм и который пропустил три матча чемпионата, практически все время держится в ней за спинами знаменитых конкурентов — канадца Нейтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс». В какой-то момент отставание было достаточно серьезным, но затем сократилось до скромных размеров, а теперь трансформировалось и вовсе в символическое.
В тот день, когда «Тампа» терзала «Колумбус», Маккиннон с Драйзайтлем тоже сыграли неплохие в смысле персональной статистики матчи.
Но в этих встречах, с «Питсбург Пингвинс» и «Анахайм Дакс», они все-таки добыли на балл меньше, чем Кучеров. И сейчас положение на верхушке бомбардирской иерархии плотнейшее: Маккиннон опережает Кучерова на три очка, а Драйзайтль — всего на два. То есть один-единственный матч легко может перевернуть расклад с ног на голову.
При этом есть фактор, по крайней мере намекающий на то, что у Никиты Кучерова, несмотря на его статус догоняющего, хорошие шансы очутиться впереди форвардов «Колорадо» и «Эдмонтона». Речь о свежей динамике.
В феврале в чемпионате НХЛ был перерыв, связанный с проведением Турнира четырех наций. Нейтан Маккиннон играл в нем и был ведущим хоккеистом канадской сборной — победительницы состязания. Сборные России и Германии в турнире не выступали, и Кучеров с Драйзайтлем получили по полторы недели отдыха. Так вот, на отрезке после окончания соревнования Маккиннон, на которого легла огромная нагрузка, был немножко менее эффективен, чем прежде: в его активе шесть очков в пяти матчах. А у Кучерова с Драйзайтлем эффективность осталась великолепной — по восемь баллов в шести встречах.
Бомбардиры чемпионата НХЛ
И Г П О
1. Нейтан Маккиннон («Колорадо») 62 23 70 93
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 61 45 47 92
3. Никита Кучеров («Тампа-Бей») 58 28 62 90
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 55 23 54 77
5. Давид Пастрняк («Бостон») 63 32 45 77…
22. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») 59 25 38 63…
31. Кирилл Марченко («Колумбус») 58 24 36 60
45. Кирилл Капризов («Миннесота») 37 23 29 52…
65. Александр Овечкин («Вашингтон») 45 31 17 48