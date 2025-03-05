Никита Кучеров уплотнил гонку

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров, набрав три очка в матче против «Колумбус Блю Джекетс», почти вплотную приблизился к лидирующим в бомбардирской гонке регулярного чемпионата НХЛ Нейтану Маккиннону и Леону Драйзайтлю. При этом динамика намекает на то, что у Кучерова неплохие шансы, чтобы победить в этом соперничестве и повторить прошлогодний успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (№86) имеет хорошие шансы второй раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата НХЛ

Фото: Lynne Sladky / AP Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (№86) имеет хорошие шансы второй раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата НХЛ

Фото: Lynne Sladky / AP

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ прекрасно выглядящая на стыке зимы и весны «Тампа» разгромила на своей площадке — 6:2 — очень крепкий в нынешнем сезоне «Колумбус Блю Джекетс». Этот успех позволил хозяевам, чье положение еще недавно было не таким уж прочным, закрепиться в «зоне play-off» Восточной конференции, создав весьма солидный запас прочности. Но интересовал их поклонников матч с «Колумбусом» еще и потому, что за очень ценным призом по итогам регулярного чемпионата охотится и лидер «Тампы» Никита Кучеров, для которого встреча сложилась очень удачно.

В ней многое решил «взрыв» в самом начале. «Тампа» повела — 2:0, умудрившись за полторы минуты реализовать первые две свои острые атаки. Сначала отличился Митчелл Чаффи, а вслед за ним — Никита Кучеров, убежавший один на один с вратарем Элвисом Мерзликинсом после длинного паса Джейка Генцела. Затем соперники забросили друг другу еще полдюжины шайб. И в двух голевых комбинациях «Тампы», завершенных Виктором Хедманом, снова принял участие Кучеров, уже как ассистент. Так что в матче в его активе оказалось три набранных очка.

И это было важное достижение с точки зрения борьбы за Art Ross Trophy, награду лучшему бомбардиру чемпионата. В прошлом году Никита Кучеров после пятилетнего перерыва выиграл его во второй раз в карьере с колоссальной по современным меркам суммой баллов — 144.

Сейчас, имея ровно 90 очков при 21 игре в запасе — столько «Тампе» осталось провести до финиша регулярного первенства, вряд ли может рассчитывать на такие же цифры. Для этого в ближайшие недели ему придется резко поднять среднюю результативность. Но вот третий Art Ross Trophy светит Кучерову, кажется, весьма ярко.

Бомбардирская гонка этого сезона уже давно превратилась в соперничество между тремя слишком далеко, практически на полтора десятка очков, оторвавшихся от ближайших преследователей форвардов. И Кучеров, которому по ходу сезона не удалось избежать небольших травм и который пропустил три матча чемпионата, практически все время держится в ней за спинами знаменитых конкурентов — канадца Нейтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс». В какой-то момент отставание было достаточно серьезным, но затем сократилось до скромных размеров, а теперь трансформировалось и вовсе в символическое.

В тот день, когда «Тампа» терзала «Колумбус», Маккиннон с Драйзайтлем тоже сыграли неплохие в смысле персональной статистики матчи.

Но в этих встречах, с «Питсбург Пингвинс» и «Анахайм Дакс», они все-таки добыли на балл меньше, чем Кучеров. И сейчас положение на верхушке бомбардирской иерархии плотнейшее: Маккиннон опережает Кучерова на три очка, а Драйзайтль — всего на два. То есть один-единственный матч легко может перевернуть расклад с ног на голову.

При этом есть фактор, по крайней мере намекающий на то, что у Никиты Кучерова, несмотря на его статус догоняющего, хорошие шансы очутиться впереди форвардов «Колорадо» и «Эдмонтона». Речь о свежей динамике.

В феврале в чемпионате НХЛ был перерыв, связанный с проведением Турнира четырех наций. Нейтан Маккиннон играл в нем и был ведущим хоккеистом канадской сборной — победительницы состязания. Сборные России и Германии в турнире не выступали, и Кучеров с Драйзайтлем получили по полторы недели отдыха. Так вот, на отрезке после окончания соревнования Маккиннон, на которого легла огромная нагрузка, был немножко менее эффективен, чем прежде: в его активе шесть очков в пяти матчах. А у Кучерова с Драйзайтлем эффективность осталась великолепной — по восемь баллов в шести встречах.

Алексей Доспехов