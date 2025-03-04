Трамп планирует обсудить в Конгрессе «возрождение американской мечты»

Президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе с посланием «О положении страны». Темой выступления станет «возрождение американской мечты», сообщила Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

По ее словам, Дональд Трамп в ходе выступления «изложит свое смелое, амбициозное и разумное видение будущего». По информации Fox News, речь американского президента будет включать четыре раздела:

успехи в стране и за рубежом в ходе своего второго срока;

действия американской администрации для экономики;

требование к Конгрессу выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности границ;

планы по установлению «мира во всем мире».

Мероприятие состоится в 21:00 по местному времени (5:00 мск 5 марта).

По информации Axios, законодатели-демократы могут помешать выступлению Дональда Трампа в Конгрессе. Возможность сорвать его выступление рассматривается, чтобы «выразить негодование» политикой республиканской администрации. Недовольство вызывает в том числе его позиция по Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Когда демократы бездействуют».