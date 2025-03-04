Главные новости за 4 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Более 3 тысяч крымчан пострадали от укусов животных в 2024 году. На жителей нападали бродячие особи и домашние питомцы.

Пострадавшего от укусов собак ребенка в Сочи готовят к реконструктивной операции. Для подготовки к хирургическому этапу мальчику планируют провести антибактериальную терапию и местное лечение раны.

Бывший председатель Совета судей Краснодарского края и действующий председатель коллегии по гражданским делам Владимир Кисляк досрочно покидает свой пост.

Судовладелец танкера «Волгонефть-212» оплатил штраф за нарушение охраны труда.

Правительство РФ выделило 104,8 млн руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе.

На развитие производств стройматериалов на Кубани направили более 1,1 млрд рублей. Средства предоставлены предприятиям промкомплекса в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов от Фонда развития промышленности региона.

Более 3,1 млрд рублей выделено на развитие «Кубанского Приазовья» в 2025 году. Стратегию утвердил глава региона Вениамин Кондратьев в ноябре прошлого года.

Минсельхоз Кубани: состояние большинства посевов озимых на фоне непогоды хорошее. Под урожай 2025 года в регионе засеяно около 1,8 млн га зерновых колосовых культур.

В минТЭК и ЖКХ Кубани объяснили причины повышения платы за капремонт. Как отметили в ведомстве, повышение суммы взноса вызвано инфляцией и ростом стоимости строительных материалов и услуг.