Более 3,7 тысячи крымчан пострадали от укусов животных в 2024 году

В 2024 году в Крыму зарегистрировали 3,7 тыс. случаев нападения животных на людей. Кусали граждан как бродячие, так и домашние питомцы, пишет «РИА Новости Крым» со ссылкой на первого зампредседателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасию Лисовскую-Чудинович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Учет подобных инцидентов ведется на основании данных, поступающих из медицинских учреждений, куда обращаются пострадавшие.

По словам Анастасии Лисовской-Чудинович, любое нападение животного, у которого есть хозяин, считается административным правонарушением. За минувший год к ответственности за нарушение правил содержания животных были привлечены 92 жителя полуострова.

Алина Зорина