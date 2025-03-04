СМИ: экс-председатель Совета судей Кубани Владимир Кисляк покидает пост

Бывший председатель Совета судей Краснодарского края и действующий председатель коллегии по гражданским делам Владимир Кисляк досрочно покидает пост, пишет «"КП"-Кубань». Издание ссылается на окружение судьи. Официального подтверждения этой информации нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале декабря 2024 года стало известно, что господин Кисляк просит проверить доводы иноагента. Судья обратился в квалификационную коллегию судей края с заявлением о проведении проверки доводов, указанных о нем в одном из Telegram-каналов. В пресс-службе кубанских судов отмечали, что все публикации иноагента носят анонимный характер, содержащиеся в них доводы являются не конкретизированными, не мотивированными, не содержат указаний на конкретные судебные дела.

Артур Каверин