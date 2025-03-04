Судовладелец танкера «Волгонефть-212» оплатил штраф за нарушение охраны труда

Владелец танкера «Волгонефть-212» выплатил штраф за несоблюдение правил охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе расследования несчастного случая, произошедшего на танкере «Волгонефть-212», выяснилось, что для экипажа судна не провели обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. За выявленные нарушения ООО «Кама Шиппинг» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее ООО «Каматрансойл» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг». Согласно картотеке суда, заявление поступило 28 февраля.

Алина Зорина