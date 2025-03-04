В минТЭК и ЖКХ Кубани объяснили причины повышения платы за капремонт

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края предоставило разъяснения по поводу повышения минимального взноса на капитальный ремонт, которое произошло второй раз за полгода. Об этом сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В министерстве пояснили, что повышение суммы взноса с 1 января 2025 года вызвано инфляцией и ростом стоимости строительных материалов и услуг. В ведомстве также отметили, что размер платежа устанавливается в соответствии с ч. 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ на основании методических рекомендаций федеральных органов. В Краснодарском крае данная процедура дополнительно регулируется региональным законодательством.

Согласно рекомендациям Минстроя России, пересмотр минимального взноса должен проводиться ежегодно с учетом изменения индекса потребительских цен в регионе. При выявлении отставания фактического уровня платы от требуемого показателя производится корректировка в сторону увеличения.

Нурий Бзасежев