В минТЭК и ЖКХ Кубани объяснили причины повышения платы за капремонт
Власти Краснодарского края обосновали рост платы за капремонт
Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края предоставило разъяснения по поводу повышения минимального взноса на капитальный ремонт, которое произошло второй раз за полгода. Об этом сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на ведомство.
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В министерстве пояснили, что повышение суммы взноса с 1 января 2025 года вызвано инфляцией и ростом стоимости строительных материалов и услуг. В ведомстве также отметили, что размер платежа устанавливается в соответствии с ч. 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ на основании методических рекомендаций федеральных органов. В Краснодарском крае данная процедура дополнительно регулируется региональным законодательством.
Согласно рекомендациям Минстроя России, пересмотр минимального взноса должен проводиться ежегодно с учетом изменения индекса потребительских цен в регионе. При выявлении отставания фактического уровня платы от требуемого показателя производится корректировка в сторону увеличения.