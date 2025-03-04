Пострадавшего от укусов собак ребенка в Сочи готовят к реконструктивной операции

Девятилетний мальчик из Сочи, пострадавший от укусов собак, находится в реанимации РДКБ Минздрава России в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Российская детская клиническая больница (РДКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В клинике состоялся врачебный консилиум с участием ведущих специалистов федеральных медицинских центров Минздрава России, на котором была определена стратегия лечения пациента. Мальчику планируют провести антибактериальную терапию и местное лечение раны, чтобы подготовить его к реконструктивному хирургическому этапу.

По словам руководителя хирургической службы РДКБ, кандидата медицинских наук Антона Нарбутова, планируется проведение реконструктивно-пластических операций для восстановления мягких тканей лица. Он отметил, что этот многоэтапный процесс будет длиться продолжительное время.

Алина Зорина

Алина Зорина