Сийярто: речь Трампа на встрече с Зеленским — величайший момент за 3 года

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Встреча в Вашингтоне прошла вчера и окончилась ссорой президентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Всем стало ясно, кто хочет мира, а кто — войны. Кто хочет остановить убийства, а кто — их продолжения. Кто стоит на почве здравого смысла, а кому не жаль человеческих жизней и миллиардов евро ради продолжения войны»,— написал господин Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также назвал речь господина Трампа на переговорах «величайшим событием за последние три года» и выразил надежду, что американо-российское соглашение сможет вернуть мир в Центральную Европу. Среди европейских политиков главу Белого дома также поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что тот отстаивал дело мира.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Разговор об урегулировании российско-украинского конфликта прошел на повышенных тонах. Fox News передает, что американская сторона попросила Владимира Зеленского покинуть Белый дом. Пресс-конференция по итогам переговоров отменена, подписание сделки по редкоземельным металлам сорвано.

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