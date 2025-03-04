Поликлиника в Казани за 1,2 млрд руб. и износ водопроводов в Чувашии

На строительство поликлиники в Казани выделят более 1,2 млрд руб. Поликлиника будет находиться на ул. Умырзая. В рамках работ запланированы монтаж систем водоснабжения, вентиляции и отопления, восстановление окружающей среды и озеленение.

Прокуратура Чувашии обратилась в суд с требованием обязать администрацию Красноармейского муниципального округа провести капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Лесной в селе Красноармейское. Их износ составляет более 90%.

В Казани за 726 млн рублей отреставрируют здание, где выступал Максим Горький. Здание находится на улице Островского.

В Татарстане выделят 441,6 млн руб. на капитальный ремонт дворцов культуры в Азнакаевском и Ютазинском районах. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Компания-владелица торгового знака «Су Анасы» планировала поставить свой спектакль. На заседании арбитражного суда, где рассматривался иск компании к театру кукол «Экият», представитель театра заявил, что на сайте «Национальных игрушек» указана информация о выездном спектакле «Су Анасы», однако в настоящее время этот спектакль не проводится.

За семь дней к программе «Батырлар. Герои Татарстана» присоединилось еще 232 человека. Таким образом, общее количество заявок на участие в программе составляет 873.

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан провело принудительное изъятие пяти земельных участков общей площадью 2,1 га за период 2022–2024 годов. Все участки были впоследствии реализованы на торгах.

Суд вернул дело о клевете экоактивистки в адрес «Казаньоргсинтез» в первую инстанцию. В 2023 году Диляра Гайсина в соцсетях обвинила компанию в использовании систем накопления ядовитых газов и их выброса в атмосферу. Представители компании не согласились с ее высказываниями и потребовали удалить и опровергнуть их.

В Марий Эл на кадастровый учет поставят молочную ферму-робот за 236 млн рублей. Соответствующее заключение уже опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы.

Госжилфонд Татарстана обеспечит жильем 577 зеленодольских семей. В Зеленодольске в 2025 году за счет инвестиций Госжилфонда республики планируется ввести в эксплуатацию четыре новых многоквартирных дома.

Дарья Сайфиева