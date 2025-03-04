В Татарстане изъяли 2,1 млн га неиспользуемых земель за три года

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан провело принудительное изъятие пяти земельных участков общей площадью 2,1 млн га за период 2022–2024 годов. Об этом сообщил глава ведомства Азат Кадыров.

«Понятно, что эта процедура не быстрая, она предполагает судебные процедуры, но тем не менее механизмы есть, и мы их применяем», — отметил министр.

Все участки были впоследствии реализованы на торгах.

В феврале прокуратура Татарстана подала иск к молочному заводу «Арча» с требованием изъять земельный участок площадью около 280 га.

Анар Зейналов