В Зеленодольске в 2025 году за счет инвестиций Госжилфонда республики планируется ввести в эксплуатацию четыре новых многоквартирных дома. Это позволит 577 семьям улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госжилфонд Татарстана обеспечит жильем 577 зеленодольских семей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Госжилфонд Татарстана обеспечит жильем 577 зеленодольских семей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В числе тех, кто получит жилье, различные категории граждан: работники бюджетной сферы, участники программы соципотеки, молодые семьи, дети-сироты и те, кто задействован в других жилищных программах Госжилфонда.

Новые квартиры будут передаваться жильцам с полной чистовой отделкой и необходимым оборудованием: установленными электроплитами, сантехникой, приборами учета потребляемых ресурсов, системами пожарной сигнализации и регуляторами тепла.

На данный момент строительство идет по плану: дом на 80 квартир по адресу Паратская — Рогачева полностью готов и находится на этапе оформления разрешительной документации. Строительство соседнего дома на 161 квартиру близится к завершению.

Два дома на 168 квартир каждый в микрорайоне «Мирный» по улице Сайдашева готовы на 45–48%. В них ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций, установке окон и балконных конструкций, выполняется отделка фасадов. Срок сдачи этих объектов намечен на вторую половину текущего года.

Госжилфонд планирует в этом году построить в республике 35 домов, включающих 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что за 2024 год 28 многодетных семей Татарстана получили 48 квартир в соципотечных домах.

Артём Дергунов