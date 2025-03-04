В Чувашии прокуратура требует от властей района заменить водопровод с износом 90%

Прокуратура Чувашии обратилась в суд с требованием обязать администрацию Красноармейского муниципального округа провести капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Лесной в селе Красноармейское. Их износ составляет более 90%, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что водопровод протяженностью более 800 м эксплуатируется с 1986 года и имеет степень износа более 90%. Текущие ремонтные работы, проводимые местным МУП ЖКХ, не решают проблему, так как сети требуют полной замены. При этом администрация округа не предпринимает необходимых мер для капитального ремонта объекта, что нарушает права жителей на бесперебойное водоснабжение.

Исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении суда.

Анар Зейналов