Компания-владелица торгового знака «Су Анасы» планировала поставить свой спектакль

Компания «Национальные игрушки», владеющая товарным знаком «Су Анасы», планировала организовать собственный спектакль, но сделать этого не удалось. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила представитель компании Елена Пикиримова.

На заседании арбитражного суда, где рассматривался иск компании к театру кукол «Экият», представитель театра заявил, что на сайте «Национальных игрушек» указана информация о выездном спектакле «Су Анасы», однако в настоящее время этот спектакль не проводится.

Иск «Национальных игрушек» к «Экият» «Национальные игрушки» хотят взыскать с театра «Экият» 10 тыс. руб. компенсации за использование товарного знака «Су Анасы» в спектаклях. Компания зарегистрировала его по 41 классу Международной классификации товаров и услуг, включающему в себя проведение спектаклей.

Представитель «Национальных игрушек» Елена Пикиримова объяснила «Ъ Волга-Урал», что компания действительно планировала поставить моноспектакль по «Су Анасы», но с актером не удалось заключить договор на всех необходимых условиях. Сейчас компания планирует использовать регистрацию «Су Анасы» по 41 классу МКТУ, чтобы создавать мультфильмы.

«Сейчас все упирается в то, что это дорого и небыстро, но мы готовы работать в этой сфере», — отметила Елена Пикиримова.

Информация о спектакле удалена с сайта компании, однако сейчас там анонсированы семь мультфильмов. Среди персонажей, помимо «Су Анасы», представлены такие наименования, как «Гусь в тюбетейке», «Камыр-Батыр», «Милли Зилант», «Татар егете» и «Татар кызы».

Государственный татарский академический театр кукол «Экият» уже подал иск в Палату по патентным спорам, требуя отменить охрану товарного знака компании «Су Анасы», зарегистрированного в отношении 41 класса МКТУ.

Влас Северин