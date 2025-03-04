Суд вернул дело о клевете экоактивистки в адрес «Казаньоргсинтез» в первую инстанцию

Арбитражный суд Поволжского округа Казани отменил решение первой и апелляционной инстанций после кассационной жалобы «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР), который обвиняет экоактивистку Диляру Гайсину в клевете. Дело вернули на рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда.

Представители «Казаньоргсинтез» на заседании 4 марта заявили, что после проверки в 2023 году составили дорожную карту и начали устранять все выявленные нарушения, о которых в своих постах позже упоминала Диляра Гайсина. Они еще раз указали на то, что посты активистки порочат честь и репутацию компании, а ее обвинения не имеют доказательной базы. Представительница ответчицы, в свою очередь, отметила, что ее высказывания в сети являются ее личным мнением и были направлены на то, чтобы привлечь внимание общественности и госорганов к проблеме загрязнения воздуха в Казани.

По итогам заседания судья Марат Сабиров вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию. Экоактивисты во главе с Дилярой Гайсиной отметили, что намерены «продолжить борьбу».

В 2023 году Диляра Гайсина в соцсетях обвинила компанию в использовании систем накопления ядовитых газов и их выброса в атмосферу. Активистка указала на то, что «Казаньоргсинтез», по данным Минэкологии Татарстана, за 2023 год выбросил в атмосферу более 1,5 тыс. тонн вредных веществ.

Представители компании не согласились с ее высказываниями и потребовали удалить и опровергнуть их. 3 июля 2024 года Арбитражный суд Татарстана отказал ПАО «Казаньоргсинтез» в иске к активистке. Во время следующего заседания 29 октября в Самаре компании вновь отказали, на этот раз в апелляции.

После того как она была отклонена, «Казаньоргсинтез» подал кассационную жалобу о пересмотре этого решения в Арбитражный суд Поволжского округа Казани.

Дарья Сайфиева