В Казани на реставрацию объекта культурного наследия «Здание Восточного клуба (купеческое собрание), кон. XIX в. (Здание, где в Доме татарской культуры выступал Горький А. М. (1923 г.))» на улице Островского выделят 726 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за 726 млн рублей отреставрируют здание, где выступал Максим Горький

Фото: Яндекс карты В Казани за 726 млн рублей отреставрируют здание, где выступал Максим Горький

Фото: Яндекс карты

Согласно документации, работы включают реставрацию фасадов и архитектурных деталей, восстановление кровли и интерьеров, ремонт дверных блоков. Также будут отремонтированы водопровод, канализация, системы отопления и вентиляции, установлены системы кондиционирования, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории с озеленением.

Финансирование осуществляется из бюджета Республики Татарстан, заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Все работы по реставрации планируют завершить к 1 декабря 2025 года.

Анар Зейналов