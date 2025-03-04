В Марий Эл на кадастровый учет поставят ферму-робот за 236 млн рублей

В Марий Эл на кадастровый учет поставят роботизированную молочную ферму Племзавода «Семеновский». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы республики.

Соответствующее заключение уже опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы.

Роботизированная ферма на 420 голов в деревне Русский Кукмор Медведевского района открылась в 2022 году. По данным пресс-службы ЗАО Племзавод «Семеновский», инвестиции в строительство составили 236 млн руб., включая 180 млн на строительно-монтажные работы и 56 млн на технологическое оборудование.

Анар Зейналов