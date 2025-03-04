В Татарстане выделят более 441 млн рублей на ремонт двух домов культуры

В Татарстане выделят 441,6 млн руб. на капитальный ремонт дворцов культуры в Азнакаевском и Ютазинском районах. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На ремонт районно-городского Дворца культуры в Азнакаевском районе выделят 244,8 млн руб. Работы включат общестроительные и вспомогательные мероприятия с обновлением инженерных систем.

На капитальный ремонт Дома культуры в поселке Уруссу Ютазинского района потратят 196,8 млн руб. Тендер предусматривает отделочные работы с заменой проемов в комплексе с системами инженерно-технического обеспечения, установку технологического оборудования и наружные работы.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Финансирование осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Все работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года.

Анар Зейналов