В Казани на строительство поликлиники выделят более 1,2 млрд рублей

В Советском районе Казани на строительство городской поликлиники № 20 в ЖК «Весна» направят более 1,2 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Поликлиника будет находиться на ул. Умырзая. В рамках работ запланированы монтаж систем водоснабжения, вентиляции и отопления, восстановление окружающей среды и озеленение. Рабочие также установят медицинское и лифтовое оборудование, построят проезды, установят ограждение и малые архитектурные формы и т. д.

Заказчиком выступает «Главинвестстрой Республики Татарстан». Денежные средства выделят из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Строительные работы должны выполнить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января следующего года.

В ноябре стало известно, что на строительство поликлиники в ЖК «Весна» выделят 622,8 млн руб.

Диана Соловьёва