Главные новости за 4 марта. Новороссийск
Стоимость «квадрата» в новостройках Новороссийска выросла на 13% за год.
Реализация крупного инфраструктурного проекта «Новая Анапа» продолжится по итогам курортного сезона.
В Новороссийске начнут поднимать затонувшее судно «Ашамба» до 28 мая.
Мэрия: официально главой Мысхакского округа Новороссийска никто пока не назначен.
Требования стран-импортеров учтут в Новороссийском Центре оценки качества АПК.
Доступ к исторической социально-культурной зоне мемориала в поселке Верхнебаканском будет открыт во время строительных работ.
Подрядчик в Новороссийске после выполнения работ по очистке Южных прудов возместит причиненный ущерб водным биологическим ресурсам.
В Новороссийске расширили меры поддержки для педагогов по компенсации за аренду жилья или платежа по ипотеке.
На Суджукской лагуне в Новороссийске очевидцы спасли провалившуюся под лед девочку.
В Новороссийске проведут запуск беспилотника 5 марта.