Главные новости за 4 марта. Новороссийск

Стоимость «квадрата» в новостройках Новороссийска выросла на 13% за год.

Реализация крупного инфраструктурного проекта «Новая Анапа» продолжится по итогам курортного сезона.

В Новороссийске начнут поднимать затонувшее судно «Ашамба» до 28 мая.

Мэрия: официально главой Мысхакского округа Новороссийска никто пока не назначен.

Требования стран-импортеров учтут в Новороссийском Центре оценки качества АПК.

Доступ к исторической социально-культурной зоне мемориала в поселке Верхнебаканском будет открыт во время строительных работ.

Подрядчик в Новороссийске после выполнения работ по очистке Южных прудов возместит причиненный ущерб водным биологическим ресурсам.

В Новороссийске расширили меры поддержки для педагогов по компенсации за аренду жилья или платежа по ипотеке.

На Суджукской лагуне в Новороссийске очевидцы спасли провалившуюся под лед девочку.

В Новороссийске проведут запуск беспилотника 5 марта.