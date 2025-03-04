Мэрия: официально главой Мысхакского округа Новороссийска никто пока не назначен

В мэрии прокомментировали появившиеся сообщения о новом исполняющем обязанности главы Мысхако. В Telegram-каналах обратили внимание на публикацию в соцсетях местной администрации о работе в приеме граждан и. о. главы Мысхакского сельского округа Евгения Мордовина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На сайте администрации этой информации нет. «Ъ-Новороссийску» прокомментировали в пресс-службе администрации города-героя, что официально главой Мысхако еще никто не назначен.

Господин Мордовин с 2016 года возглавлял Восточный внутригородской район Новороссийска, в 2018 году был заместителем главы района по ЖКХ, в 2020 году его назначили начальником управления по развитию и реконструкции автомобильных дорог. Сейчас подразделение возглавляет Петр Кабаньян.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что врио главы Мысхако назначен заместитель главы администрации Мысхакского сельского округа Олег Квасов. Господин Квасов сменил ушедшую в отставку главу Мысхако Наталью Клименко, которая покинула свой пост 12 февраля 2025 года.

Алена Воробьева