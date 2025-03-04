В Новороссийске компенсируют нанесенный ущерб при очистке Южных прудов

Подрядчик в Новороссийске после выполнения работ по очистке Южных прудов возместит причиненный ущерб водным биологическим ресурсам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По его словам, после проведения работ по очистке Южных прудов, будет дана оценка экологического ущерба, причиненного краснокнижным обитателям водоемов. Среди животных, обитающих в Южных прудах — черепахи Никольского и болотная, которые занесены в Красную книгу.

Эколог, член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко рассказал «Ъ-Новороссийск» о том, как необходимо произвести компенсационные мероприятия по восстановлению флоры и фауны Южных прудов после их очистки.

«Необходимо будет подсчитать тот ущерб, который был нанесен: вырубка деревьев, которые не предполагалось удалять, закатывание колесами тех участков, на которых не предполагалось использование спецтехники, гибель краснокнижных животных и растений, которых можно в большей или меньшей степени подсчитать. Есть конкретные расценки на компенсацию экологического ущерба, штрафные и компенсационные санкции, если их применят надлежащим образом, ущерб можно будет подсчитать, но лучше бы его не наносили — каждый экземпляр редких растений и животных на счету и буквально на грани исчезновения»,— рассказал «Ъ-Новороссийск» господин Голубитченко.

Работы по благоустройству территории Южных прудов в Новороссийске начались в середине февраля 2025 года под контролем экологов. На первом этапе планировалось восстановление естественного баланса прудов. Подрядчик приступил к расчистке камыша и уборке иловых отложений. На время нереста, с 1 апреля по 30 июня в работе по очистке водоемов предусмотрен перерыв, после чего начнется второй этап работ.

Парк «Южные пруды» в Новороссийске — особо охраняемая природная территория местного значения. Площадь благоустраиваемой территории составляет 7,4 га. Ландшафт территории ООПТ имеет искусственное происхождение, включая два водоема. В прудах обитает болотная черепаха, черноморская популяция которой включена в Красную книгу Краснодарского края.

Алена Воробьева