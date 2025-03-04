В Новороссийске не будут ограничивать доступ к памятнику в Верхнебаканском

Доступ к исторической социально-культурной зоне мемориала в поселке Верхнебаканском будет открыт во время строительных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, речь идет об объекте культурного наследия «Братская могила советских воинов. Здесь похоронен Герой Советского Союза У.М. Аветисян». Рядом с мемориалом планируется возведение новой школы в Верхнебаканском.

«Развитие города-героя является ключевым направлением, но не менее важной задачей остается сохранение истории Новороссийска. Сейчас и на время строительных работ доступ к памятнику не будет ограничен»,— уточнил господин Кравченко.

Для обсуждения вопросов обустройства городской инфраструктуры мэр Новороссийска планирует в середине марта лично встретиться с жителями поселка Верхнебаканского.

Общеобразовательная школа в поселке Верхнебаканский будет возведена на улице Ленина, 15. Двухэтажное здание площадью 18 тыс. кв. м рассчитана на 825 мест. Стоимость и сроки строительства пока неизвестны.

Алена Воробьева