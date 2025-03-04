В Новороссийске проведут запуск беспилотника 5 марта
Запуск беспилотного летательного аппарата планируют провести 5 марта в период с 12:00 до 16:00 над территорией Новороссийска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы города-героя Александр Гавриков.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Беспилотный летательный аппарат будет запущен в районе полигона ТБО в селе Борисовка. Он будет виден и в небе над Новороссийском. Жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что 5 марта на Кубани пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения. Запуск электросирен будет производиться 5 марта дважды, в 10:40 и в 10:50, а перехват теле-радиотрансляции в 10:43.