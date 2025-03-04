Реализация проекта «Новая Анапа» приостановлена

Реализация крупного инфраструктурного проекта «Новая Анапа» приостановилась, но будет реализована в рамках стратегии развития черноморских курортов. Об этом после встречи с руководителем Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

«Задал вопрос Максиму Геннадьевичу о поддержке санаторно-курортного бизнеса в Анапе, пострадавшей от разлива нефти. В связи с экологической ситуацией на черноморском побережье есть опасения по перспективам курортного сезона этого года и реализации крупного инфраструктурного проекта «Новая Анапа»,— поделился господин Алтухов.

Министр экономического развития сообщил, что в связи с ЧС бизнес в пострадавших муниципалитетах сможет получить отсрочку по налогам, а проект «Новая Анапа» будет обязательно реализован. По словам господина Решетникова, все корректировки в и дополнительные меры поддержки бизнеса будут предложены по итогам курортного сезона.

Соглашение о создании туркластера «Новая Анапа» в станице Благовещенской было подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и гендиректором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым в феврале 2022 года. Разработка документации по планировке территории «Новой Анапы» ожидалась в 2025 году. Завершение строительства намечалось на 2032 год. Общий объем инвестиций — 461 млрд руб.

Алена Воробьева