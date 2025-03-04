Учителя в Новороссийске получат 15 тысяч рублей компенсации за аренду жилья

В Новороссийске расширили меры поддержки для педагогов по компенсации за аренду жилья или платежа по ипотеке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, теперь компенсацию за аренду жилья или платежа по ипотеке могут получить: директора и заместители по учебной, воспитательной, научно-методической работе; социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, преподаватели-организаторы основ безопасности и защиты Родины; заведующие и заместители по учебной, воспитательной, научно-методической работе; педагогические работники дошкольных учреждений, младшие воспитатели и повара.

Размер компенсации за аренду жилья составляет 15 тыс. руб. и выплачивается ежемесячно. Среди других мер поддержки для педагогов в Новороссийске востребована единовременная выплата в размере 50 тыс. руб. за выпускников, достигнувших 100 баллов по результатам ЕГЭ. В 2024 году ее получили 34 педагога.

Также предусмотрены единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. для впервые поступивших на должность педагогов и учителей и дополнительные 500 тыс. руб. для учителей математики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы.

Алена Воробьева