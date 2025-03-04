Фракция «Новые люди» в облдуме возобновила работу

Членом и председателем фракции «Новые люди» в Ярославской областной думе стал депутат Дмитрий Гордеев, получивший 27 февраля депутатский мандат. Соответствующие данные отражены на сайте облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фракция возобновила свою деятельность. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что два члена вышли из фракции: Ярослав Шилов в связи со сложением полномочий, а Юрий Павлов — по собственному желанию. Вакантный мандат депутата облдумы после ухода господина Шилова был передан Дмитрию Гордееву. Сейчас он является единственным членом фракции «Новые люди» в облдуме и ее председателем. Получить у него комментарий «Ъ-Ярославль» пока не удалось.

Депутат Юрий Павлов, который хотел перейти в фракцию «Единая Россия», но отозвал свое заявление, возвращаться во фракцию «Новые люди» не намерен. Об этом он рассказал «Ъ-Ярославль».

«Я решил пока быть беспартийным, потому что надоела политическая игра этих партий. Я считаю, нужно работать на жителей Ярославского региона, а не в политику играть. Сейчас я ни от кого не зависим»,— сказал депутат Юрий Павлов.

Господин Павлов рассказал, что у него «прекрасные» отношения с Дмитрием Гордеевым, который ранее являлся его зятем.

Алла Чижова