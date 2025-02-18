Депутат «Новых людей» передумал переходить в «Единую Россию»

Депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов отозвал заявление с просьбой принять его во фракцию «Единая Россия». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил председатель фракции Николай Александрычев. Рассмотреть заявление о приеме фракция не успела. Ранее господин Павлов был членом фракции «Новые люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Господин Павлов заявление забрал. Ничего не могу комментировать, все вопросы к нему»,— сказал Николай Александрычев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Юрий Павлов ранее отказался от комментариев о возможной смене депутатского объединения. В 2013 и 2018 годах он избирался депутатом облдумы от «Единой России», в 2023-м — от «Новых людей».

Антон Голицын