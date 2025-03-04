Axios: демократы могут сорвать выступление Трампа в Конгрессе

Законодатели-демократы могут помешать выступлению президента США Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта, сообщил Axios со ссылкой на источники. Возможность сорвать его выступление рассматривается, чтобы «выразить негодование» политикой республиканской администрации. Недовольство вызывает в том числе его позиция по Украине.

«Мы все согласны с тем, что это не совсем стандартное решение, и мы хотели бы найти способ результативно выразить свое возмущение»,— сказал Axios неназванный демократ из Палаты представителей. «Определенно, есть много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы нарушили ход событий, а есть избиратели, которые считают, что это просто играет ему на руку»,— сказал собеседник портала. Как отмечает Axios, демократы спорят о форме «демонстрации».

Некоторые предлагают покинуть зал заседаний, если Дональд Трамп «произнесет определенные фразы, которые они сочтут неприемлемыми», или не аплодировать во время его речи. Обсуждается использование плакатов с антитрамповскими лозунгами, яиц или пустых упаковок из-под них (чтобы указать на растущую инфляцию), красных карточек и хлопушек.

Согласно опросу Quinnipiac University, 68% зарегистрированных избирателей не одобряют деятельность Демократической партии в Конгрессе с приходом Дональда Трампа к власти — это рекордный уровень недовольства с 2009 года (когда начался соответствующий опрос). Как писало издание The Atlantic, демократы ищут нового лидера, который мог бы конкурировать с президентом Трампом, но поиски ни к чему привели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Когда демократы бездействуют».

Лусине Баласян