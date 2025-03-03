На дорогу к ИТ-кампусу в Нижнем Новгороде выделили 297 млн рублей

Правительство Нижегородской области намерено в 2025/26 годах выделить 297 млн руб. на строительство дороги к ИТ-кампусу в Нижнем Новгороде. Эти изменения в областной бюджет заксобрание одобрило в конце февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Строительство ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ-Приволжье» в областном минтрансе, речь идет о дороге к той части кампуса, которая расположится на улице Большие овраги. В 2025 году на строительство дороги выделят 209,4 млн руб., в 2026 году — 87,6 млн руб.

ИТ-кампус «Неймарк» будет рассчитан на обучение 7 тыс. человек. Объекты кампуса, в том числе учебные корпуса, гостиницы для студентов и сотрудников на 4,5 тыс. человек и инфраструктуру, разместят на трех площадках: один учебный корпус вместе с комплексом общежитий построят рядом со студгородком ННГУ на проспекте Гагарина, второй — в районе улицы Шевченко, еще один комплекс гостиниц — на улице Большие Овраги. Первую очередь кампуса планируют открыть в 2025 году.

Ирина Швецова