Комбайны выкосили спрос

Рынок сельхозтехники начал год с резкого падения продаж. Импортные поставки почти встали на фоне индексации утильсбора, тогда как отгрузки российской техники продолжают тормозить высокие ставки, низкая доходность аграрного бизнеса, а также, как считают участники рынка, неравные конкурентные условия. Дилеры смотрят на рынок пессимистично, участники отрасли говорят о необходимости господдержки во избежание более драматического падения продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе год к году сократились на 31,5%, до 8,9 млрд руб. с НДС, подсчитали в «Росспецмаше». Динамика заметно хуже результата 2024 года: за тот период отгрузки снизились на 17,6%, до 198,4 млрд руб. с НДС.

Негативную динамику в ассоциации, как и ранее, связывают с высокой ключевой ставкой ЦБ, низкой доходностью аграрного бизнеса, недостаточным финансированием мер господдержки аграриев и машиностроителей, а также ростом себестоимости производства техники и сельхозпродукции.

Аналитики АКРА оценивали рентабельность отрасли растениеводства в 2024 году в 20–25% — минимума с 2019 года, отмечая в том числе вынужденное увеличение расходов на зарплату работникам на фоне их нехватки в отрасли и в России в целом.

Значительнее всего, по данным «Росспецмаша», упали отгрузки самоходных кормоуборочных комбайнов — на 55,6% в штуках. Кроме того, сильная «просадка» фиксируется по зерноуборочным комбайнам и сельскохозяйственным тракторам: на 51,5% и 44% соответственно. Увеличение отгрузок наблюдается только в четырех сегментах: машинах для внесения удобрений (в 6,5 раза), пресс-подборщиках (в 3,4 раза), косилках (в 2,4 раза), а также жаток (на 5,7%).

В реализации импортной сельхозтехники в РФ по итогам января также фиксируется падение, причем более драматическое — примерно на 60% год к году, оценивает председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. «Подозреваю, что в январе процесс ввоза сельхозтехники должен был почти остановиться. Пока у аграриев она есть, плюс влияют новые ставки утильсбора. Спешки везти нет, разве что под контракты»,— добавляет источник “Ъ” на рынке.

Правительство РФ утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора на часть сельхозтехники (см. “Ъ” от 5 ноября 2024 года) в декабре. Первая индексация ставок — в пять раз,— согласно документу, состоялась 1 января. Так, ставка сбора на тракторы мощностью 341–380 л. с. увеличилась до 5,8 млн руб., на зерноуборочные комбайны мощностью 356–400 л. с.— до 7,3 млн руб.

В «Росспецмаше» не видят предпосылок к росту продаж на рынке сельхозтехники российского производства. Более того, ситуация может ухудшиться, если не принять своевременных мер, уверены в ассоциации. Одно из предложений — увеличение финансирования программы 1432 (субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику) до 20 млрд руб. На текущий год в федеральном бюджете на эту программу предусмотрено 10 млрд руб.

Кроме того, в «Росспецмаше» считают необходимым выравнять условия конкуренции для российских производителей с белорусскими. Как поясняют в ассоциации, по программе льготного кредитования на приобретение российской сельхозтехники субсидируется не более 50% ставки. А на приобретение белорусской сельхозтехники в РФ субсидируется 75%, потому что часть процентной ставки по кредиту выплачивает Минфин Белоруссии через российские банки, указывают в «Росспецмаше». Посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник говорил в интервью ТАСС, что республика поставляет в РФ в год около 20 тыс. сельскохозяйственных тракторов различных классов, выпуская машины мощностью до 350 л. с. В 2024 году, говорил он, поставки в РФ несколько сократились, указывая, что на местных сельхозпроизводителях сказались весенние заморозки и удорожание кредитования.

Также в «Росспецмаше» указывают на неравную конкуренцию с производителями дальнего зарубежья, особенно с компаниями из КНР. В частности, отмечают там, российские предприятия вынуждены приобретать металл по более высокой цене, чем покупатели в других странах, сохраняется высокая стоимость кредитов и электричества для производства. «Производство компонентов в России обходится значительно дороже, чем покупка готовой техники, например в Китае»,— говорят в «Росспецмаше».

Александр Алтынов прогнозирует, что совокупные продажи российской и импортной сельхозтехники продолжат значительно падать и в феврале. «На уровне ощущений рынок сократится на 40–50% в годовом выражении»,— резюмирует он.

Наталия Мирошниченко