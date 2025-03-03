Казачий кадетский корпус в Динской назовут в честь Ивана Безуглого

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о присвоении казачьему кадетскому корпусу в Динском районе им. Ивана Безуглого. Документ опубликован на официальном портале администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Решение об увековечивании памяти Ивана Безуглого глава Кубани озвучил ранее на церемонии прощания. Помимо присвоения имени образовательному учреждению, губернатор поручил разработать проект бюста дважды Героя труда Краснодарского края для последующей установки на территории корпуса.

Согласно постановлению, основной целью деятельности учреждения станет патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения на основе духовно-нравственных традиций кубанского казачества.

Сейчас в станице Динской завершается возведение комплекса зданий на участке площадью около 30 тыс. кв. м. Проект включает учебно-административный корпус, столовую, медицинский блок, спортивный и спальный корпуса, а также учебные мастерские, соединенные переходной галереей. На прилегающей территории обустраивают игровые площадки, беговые дорожки, футбольное поле и полосу препятствий.

Образовательное учреждение, рассчитанное на 600 воспитанников, планируют ввести в эксплуатацию осенью 2025 года.

Иван Безуглый — уроженец станицы Мингрельской Абинского района, потомственный казак. В 1990-е годы он принимал активное участие в возрождении кубанского казачества. С 2017 года Иван Безуглый являлся депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края, работал в комитете по вопросам казачества, военным делам, общественной безопасности и воспитанию допризывной молодежи. За свои заслуги он удостоен многочисленных наград, включая медали «За воинскую доблесть», «За защиту Крыма» и «За службу на Северном Кавказе».

Анна Гречко