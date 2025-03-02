В России вырос спрос на препараты от угревой сыпи

За весь 2024 год потребители купили в аптеках 4,6 млн упаковок ретиноидов — препаратов, используемых главным образом при лечении угревой сыпи. Они потратили на это в общей сложности 9,5 млрд руб., подсчитал «Ъ» на основе данных аналитической компании DSM Group. С начала 2025 года расходы на подобные препараты достигли почти 1 млрд руб., аптеки продали 468 тыс. упаковок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В январе продажи пяти наиболее популярных брендов препаратов с содержанием ретиноидов — «Акнекутана», «Сотрета», «Эффезела», «Роаккутана», «Радевита» — увеличились год к году на 46% в денежном выражении и на 24% — в натуральном, следует из данных DSM Group. По данным AlphaRM, «Акнекутан» показал наибольшую динамику прироста аптечных продаж среди всех брендов лекарственных препаратов в 2024 году — 77%.

Дерматологи связывают рост продаж ретиноидов прежде всего с повышением уровня информированности пациентов об угревой сыпи и ее лечении. Врачи отмечают, что с таким заболеванием к ним все чаще обращаются взрослые пациенты, хотя раньше оно было более распространено среди подростков. Причинами появления угревой сыпи являются стрессы, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание, считают специалисты. Кроме того, высокий спрос на препараты может быть обусловлен тем, что некоторые ретиноиды, например «Роаккутан», периодически пропадают из аптек, поэтому потребители закупают их впрок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стресс отразился в акне».

Виктория Колганова