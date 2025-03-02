Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на Луне

Аппарат Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace совершил мягкую посадку на Луну, сообщает NASA. Прилунение произошло в 11:34 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Firefly Aerospace Фото: Firefly Aerospace

«Это невероятное достижение демонстрирует, как NASA и американские компании лидируют в исследовании космоса на благо всех...Мы уже извлекли много уроков — и технологические, и научные демонстрации на борту... улучшат нашу способность не только открывать новые научные горизонты, но и обеспечивать безопасность наших космических инструментов для будущих исследований человеком — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе»,— сказала исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро.

Посадочный модуль приземлился на спутник в районе древнего вулканического образования Монс Латрей на видимой стороне Луны. С помощью него ученые проверят и продемонстрируют технологию лунного подземного бурения, возможности сбора образцов реголита (сыпучего лунного грунта), возможности глобальной навигационной спутниковой системы, радиационно-устойчивые вычисления и методы борьбы с лунной пылью.

В космическом агентстве уверены, что собранные данные помогут науке. Они позволят понять, как космическая погода и другие космические силы влияют на Землю, рассказали в NASA.

В феврале стало известно, что российский космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместе с астронавтами NASA, сообщает пресс-служба NASA. Запуск запланирован на 12 марта.