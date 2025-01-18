Продажи запустили электротягу

В России за год продали рекордное количество новых электромобилей. Все в 2024-м в стране было реализовано более 17,8 тыс. таких машин, подсчитали в агентстве «Автостат». Год к году спрос вырос на 26%. Лидер продаж —китайский Zeekr, представленный на рынке неофициально. Также в топ-3 по покупкам российские бренды «Москвич» и Evolute. При этом доля электромобилей, купленных россиянами, почти не изменилась, она составляет чуть больше 1% от общего числа проданных машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Учитывая этот показатель, ждать ощутимого роста популярности авто на электротяге в ближайшее время не приходится, полагает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Минимальная планка проникновения, когда может начаться какой-то взрывной рост по экспоненте, это 5%. Например, в Северной Европе рынок показывал после 5% возрастание на 50%, 60%, 70% в год. Сейчас говорить о том, что продажи электрокаров имеют какое-то существенное значение, нельзя.

Традиционно самые крупные продажи — это Москва и Питер плюс южные регионы. Все логично, потому что чем холоднее, тем сложнее использовать автомобиль на электротяге. Видеть какие-то огромные перспективы удвоения, утроения продаж электрокаров в этом году, наверное, сложно. Я бы не взялся за такие прогнозы. А что касается 2024 года, на мой взгляд, показан ровно тот результат, которого все ожидали».

Долгое время серьезным препятствием для роста продаж машин на электротяге в России, считалась нехватка зарядных станций. Однако в последние годы ситуация в крупны городах изменилась. Так, в Москве, по данным столичного департамента транспорта, работает 290 зарядных станций. Предполагается, что к 2030 году их количество вырастет до 320 тыс. Сейчас многие москвичи воздерживаются от покупки электромобиля по другим причинам, считает генеральный директор маркетингового агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «В целом количество зарядных станций для электромобилей существенно увеличилось в последние годы.

И во многих районах Москвы, учитывая текущий парк электромобилей, действующая сеть зарядных станций вполне удовлетворительна, а где-то даже с запасом справляется с существующими потребностями. Но здесь есть еще такой момент: "электрички" сейчас либо достаточно дорогие, это получается уже премиальный сегмент, либо по своим эксплуатационным параметрам не очень хорошо подходят для российской действительности. Все-таки зимой запас хода у электромобилей существенно снижается, когда температура опускается ниже нуля, поэтому люди более осторожно покупают электромобили.

А сейчас мы ожидаем новые технологические решения на глобальном уровне, которые позволят сделать аккумуляторные батареи для электромобилей существенно дешевле, и у них также будет увеличиваться запас хода. И вот чем более конкурентоспособными по цене они будут относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, тем больше этот сегмент будет расти. Ну и дальше уже, соответственно, постепенно будет подтягиваться и сеть зарядных станций».

Хотя эксперты и не ожидают быстрого роста продаж машин на электротяге в России, ассортимент их марок и моделей в стране будет обновляться. В том числе за счет китайских брендов, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Новые машины и модели у нас будут появляться, и более того, появится даже целый новый бренд — Exlantix, который входит в группу Chery. Продажи у нас начнутся примерно в марте, будет кроссовер и большой седан. Причем оба будут как в чистой электрической версии, так и в гибридной. На электрическом седане я уже ездил, причем в России, интересная машина. Понятно, что она тоже будет недешевой и станет конкурентом большим электрическим седанам, которых у нас немного, потому что в основном кроссоверы. То есть кто-то появится, а кто-то, возможно, уйдет».

Как сообщил столичный департамент транспорта, на территории Москвы появились платные электрические зарядные станции для владельцев электромобилей. Сейчас их 39. На них будет действовать единый тариф — 20 руб. за 1 кВт·ч. При этом было особо отмечено, что ранее установленные "зарядки" останутся бесплатными.

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Андрей Загорский