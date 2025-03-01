ГИБДД обновила договор с водителями

С 1 марта водителей ждут новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД. Поставить транспортное средство на учет можно будет без ОСАГО, а снять с учета получится сразу после покупки, если договор купли-продажи заключен на портале «Госуслуги». А вот прекратить регистрацию авто без конкретной причины теперь нельзя: таким образом ГИБДД намерена бороться с гражданами, которые специально снимают машину с учета, чтобы не платить транспортный налог и штрафы с камер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Действующие с 1 марта изменения заложены в новой редакции федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств». Подробные пояснения накануне дал начальник управления ГИБДД России Роман Мишуров, выступая в эфире «Радио КП».

Прежде всего, теперь при постановке машины на учет не надо будет предъявлять ОСАГО.

Эту идею ГИБДД продвигала давно, указывая, что машина после регистрации может и не участвовать в дорожном движении (например, стоять в гараже). Ряд депутатов Госдумы и Российский союз автостраховщиков указывали, что ослабление контроля может привести к росту числа водителей, которые будут ездить без ОСАГО, но этот аргумент не был воспринят. Роман Мишуров напомнил, что полис ОСАГО по-прежнему обязателен при вождении автомобиля (штраф составляет 800 руб., за повторное нарушение — 3–5 тыс. руб.). Сейчас страховщики добиваются, чтобы ГИБДД как можно скорее начала контролировать наличие «автогражданки» через камеры, но это нововведение пока отложено на 2026 год (см. “Ъ” от 27 февраля).

Новые нормы позволят снять машину с учета сразу после оформления договора купли-продажи (ДКП). Раньше для этого нужно было ждать десять дней, за это время новый собственник должен был переоформить машину на себя. Весь этот срок штрафы с камер продолжали приходить прежнему владельцу. Воспользоваться новой опцией «быстрого» снятия с учета смогут граждане, заключившие ДКП на портале «Госуслуги» или завизировавшие его у нотариуса. Если договор заключен в простой письменной форме, то надо ждать десять дней, как и раньше. На «Госуслугах» также впервые вводится электронная доверенность на представление интересов в ГИБДД.

С 1 марта нельзя будет прекратить регистрацию машины по желанию собственника, теперь для этого нужны основания: машина должна быть в угоне или продана.

Некоторые граждане пользовались возможностью свободно прекращать регистрацию, чтобы не платить транспортный налог и уходить от ответственности, констатировал Роман Мишуров. Штраф за езду на снятой с учета машине, напомним, составляет 500–800 руб. Повторное нарушение грозит лишением прав на срок до трех месяцев. Один из известных примеров таких нарушителей — популярный блогер Эдвард Бил: после скандального ДТП в апреле 2021 года в Москве выяснилось, что он регулярно ездил с превышением скорости на незарегистрированной машине и штрафы с камер не получал.

Для возобновления учета теперь нужно предъявлять автомобиль в ГИБДД на осмотр. Эта же обязанность введена для владельцев старых машин, документы на которые были выданы до 1993 года,— в случае если собственник восстанавливает утраченные (как правило, еще советские) документы и хочет получить новый ПТС.

По данным ГИБДД на 1 января 2025 года, в России зарегистрировано 67,5 млн транспортных средств (на 2,8% больше, чем годом ранее), в том числе 52,9 млн легковых автомобилей, 6,9 млн грузовиков, 3,6 млн прицепов и 0,8 млн автобусов.

Еще одно новшество — проверка уплаты утильсбора (платежа, который оплачивается при ввозе авто в РФ) при регистрации машины. Напомним, если автомобиль ввозится из-за границы для личного пользования, собственник оплачивает утильсбор по «льготному» курсу (для физлиц 3,4–5,2 тыс. руб.), но в течение года ему запрещена перепродажа авто. Если же машина изначально ввозится для перепродажи, то утильсбор должен уплачиваться в полном размере (зависит от мощности двигателя) по тарифам для юрлиц. С 1 марта ГИБДД будет запрашивать данные у Федеральной таможенной службы: если уплачен сбор по «льготному» тарифу, то регистрация машины на нового собственника невозможна в течение года с даты ввоза. Впрочем, вариант с продажей машины все же возможен — нужно будет доплатить оставшуюся часть полного сбора.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает: покупатели ввезенных в РФ автомобилей часто не знают, в каком объеме был уплачен утильсбор на машину при ввозе. «Надо иметь в виду, что проверка оплаты в ГИБДД может принести массу сюрпризов ничего не подозревающим людям. Все это обнаружится в ГИБДД, где откажут в регистрации»,— говорит он.

Иван Буранов