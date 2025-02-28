Главные новости за 28 февраля. Ростов-на-Дону и область

На Дону с помощью беспилотников обнаружили свалку площадью 7 гектаров. По словам специалистов, в основном это отходы человеческой жизнедеятельности.

В 2024 году донские казаки выявили 524 преступления. КРоме того, добровольцы пресекли 10 тыс. правонарушений.

В Ростове умерла мастер спорта Татьяна Уманская. Причины смерти на уточняются.

Многоквартирный дом на улице Катаева в Ростове пойдет под снос. Здание построено в 1917 году.

Следователи проверят работу властей Каменска по отлову безнадзорных собак. От нападений животных пострадали 16 человек.

Семья Валерия Карпина не планирует навещать Ростов на постоянной основе. Экс-тренер «Ростова» поселится в Москве.

Олег Агарков может покинуть пост главы донского МВД. Официально в полиции не комментировали информацию.

Вандалы в Ростове начали портить «умные» остановки. Они бьют стекла и разрисовывают стены.

Аксайская ООО «Рем-Сервис» выплатила долг «ЮСК» и спасла компанию от банкротства. Суд прекратил рассмотрение дела о несостоятельности организации.

На Дону импорт кофе уменьшился на 32%.Основным поставщиком кофе для Ростовской области в 2024 году стала Армения.