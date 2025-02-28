В 2024 году донские казаки выявили 524 преступления

В 2024 году казачьи добровольческие дружины выявили 10 тыс. административных преступлений и 524 преступления в Ростовской области. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова замгубернатора и атамана Всевеликого войска донского Сергея Бодрякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За год 1,6 тыс. донских казаков приняли участие в специальной военной операции, сформироааны новые добровольческие батальоны. В течение года на развитие казачества в регионе потратили 1,4 млрд руб. Большую часть этих средств направили на функционирование казачьих кадетских корпусов и учебных заведений, в том числе — на их ремонт.

Дмитрий Ковалевский