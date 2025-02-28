Семья Валерия Карпина не планирует навещать Ростов на постоянной основе. Об этом в соцсетях сообщила жена экс-тренера донского футбольного клуба Дарья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Не уверена, что прямо приезжать, что подразумевает регулярно. Но к друзьям (...) приедем как-нибудь обязательно» — написала блогер.

Ранее Дарья Карпина сообщила о том, что семья переезжает в Москву, поскольку ее муж решил полностью посвятить себя тренировке сборной России. «Ъ-Ростов» писал о том, что 25 февраля главный тренер ФК «Ростов» ушел в отставку, его место занял испанец Джонатан Альба.

Дмитрий Ковалевский