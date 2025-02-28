Олег Агарков может покинуть пост главы донского МВД

Руководитель ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков может покинуть свой пост в ближайшее время. По информации портала 161.RU, полученной от источника в правоохранительных органах, директор донского главка написал рапорт об увольнении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Официального комментария от полиции не поступало.

Олег Агарков — уроженец Тбилисского района Краснодарского края. Должность руководителя ГУ МВД по Ростовской области он занимает с 2017 года. По данным издания, причиной отставки стали порицания и выговор от главы московского ведомства Владимира Колокольцева.

Дмитрий Ковалевский