Олег Агарков может покинуть пост главы донского МВД
Руководитель ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков может покинуть свой пост в ближайшее время. По информации портала 161.RU, полученной от источника в правоохранительных органах, директор донского главка написал рапорт об увольнении.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Официального комментария от полиции не поступало.
Олег Агарков — уроженец Тбилисского района Краснодарского края. Должность руководителя ГУ МВД по Ростовской области он занимает с 2017 года. По данным издания, причиной отставки стали порицания и выговор от главы московского ведомства Владимира Колокольцева.