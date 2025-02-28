Вандалы в Ростове начали портить «умные» остановки
Ростовские вандалы испортили часть «умных» остановок, которые устанавливают в городе. Внимание на проблему обратил и.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Александра Скрябина
К настоящему времени установлены только 28 из 70 запланированных остановок, однако на двух из них — в пер. Буденновском и у памятника «Индустриальное сердце Ростова» на ул. Набережной — уже разбиты стекла. Павильон на пересечении ул. Большой Садовой и пр. Ворошиловского — исписан рекламой.
«Хоть повреждения устранят, это очень огорчает», — добавил господин Скрябин.
В ближайшие пять лет власти намерены установить 450 «умных» остановок. Они будут оснащены электронным табло, камерами и тревожными кнопками.