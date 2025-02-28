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Многоквартирный дом на улице Катаева в Ростове пойдет под снос

В Ростове снесут здание 1917 года постройки по ул. Катаева, 161. Соответствующее постановление приняла городская мэрия.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Двухэтажный многоквартирный дом признан аварийным. Согласно данным сервиса dom.mingkh.ru, его износ составляет 64%. Дом не является объектом культурного наследия. Все жильцы получат денежную компенсацию.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в городе снесут другое здание по ул. Тургеневской, 77. Дом построен в 1880 году.

Дмитрий Ковалевский

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