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На Дону импорт кофе уменьшился на 32%

По итогам прошлого года импорт кофе в Ростовскую область снизился на 32% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в минувшем году в регион импортировали 52 тонны кофе, тогда как в 2023 году объем импорта составлял 77 тонн.

Уточняется, что основным поставщиком кофе для Ростовской области в 2024 году стала Армения.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области «Чебоко» увеличил объемы производства кофе на 35%. Это связано с тем, что компания в начале прошлого года ввела в эксплуатацию новую производственную линию, что позволило увеличить ежесуточную обжарку кофе до семи т.

Снежана Стодольская

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