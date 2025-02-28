В Ростове умерла мастер спорта Татьяна Уманская
В донской столице ушла из жизни мастер спорта Татьяна Уманская в ночь на 28 февраля. Об этом сообщает Федерация конного спорта Ростовской области. Причины смерти на уточняются.
Фото: Федерация конного спорта Ростовской области
Татьяна Уманская — тренер-преподаватель высшей категории по конному спорту школы олимпийского резерва и спортивный судья с многолетним стажем, воспитала не одно поколение успешных спортсменов.
«Жизнелюбивый человек, хороший друг, профессионал своего дела!», — подчеркнули в пресс-службе.
Прощание с мастером спорта состоится на Ростовском ипподроме.