В Ростове умерла мастер спорта Татьяна Уманская

В донской столице ушла из жизни мастер спорта Татьяна Уманская в ночь на 28 февраля. Об этом сообщает Федерация конного спорта Ростовской области. Причины смерти на уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация конного спорта Ростовской области Фото: Федерация конного спорта Ростовской области

Татьяна Уманская — тренер-преподаватель высшей категории по конному спорту школы олимпийского резерва и спортивный судья с многолетним стажем, воспитала не одно поколение успешных спортсменов.

«Жизнелюбивый человек, хороший друг, профессионал своего дела!», — подчеркнули в пресс-службе.

Прощание с мастером спорта состоится на Ростовском ипподроме.

Анна Анисова