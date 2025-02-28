Следователи проверят работу властей Каменска по отлову безнадзорных собак

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело о халатности при отлове безнадзорных животных в Каменске-Шахтинском. В рамках расследования следователи проверят должностных лиц городского Департамента строительства и ЖКХ — сообщают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации Следкома, бездомные собаки нападают на жителей города в течение нескольких месяцев с сентября прошлого года. В результате агрессивного поведения животных некоторые граждане получили травмы и попали в больницу. Люди пожаловались в администрацию города, однако нападения продолжились.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собак на жителей Морозовска. В донском городе от укусов животных пострадали уже 15 человек, среди них есть дети.

Дмитрий Ковалевский