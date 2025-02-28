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На Дону с помощью беспилотников обнаружили свалку площадью 7 гектаров

Сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской области осмотрели с воздуха труднодоступные участки и обнаружили большое скопление бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Управление Россельхознадзора

Фото: Управление Россельхознадзора

Площадь захламления местности составила 7 тыс. кв. м. По словам специалистов, в основном это отходы человеческой жизнедеятельности. Разведку провели с помощью дронов.

«С целью устранения выявленных нарушений в отношении правообладателя данного земельного участка после согласования с прокуратурой начата внеплановая документарная проверка»,— сообщили Россельхознадзоре.

Остальные материалы дела специалисты также передали в прокуратуру, где уже назначена ведомственная проверка.

Николай Аксенов

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