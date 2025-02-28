Митрополит Тихон (Шевкунов)
Личное дело
Архимандрит, наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов на Литературном обеде в ГУМе (2012 год)
Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ
Шевкунов Георгий Александрович родился 2 июля 1958 года в Москве. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, после ушел трудником в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
С 1986 года работал в издательском отделе Московской патриархии РПЦ. В 1991 году пострижен в монахи с именем Тихон, в том же году рукоположен в иеродиакона и во иеромонаха.
В 1993 году стал настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря на Большой Лубянке, которое через два года было преобразовано в Сретенский мужской монастырь. В 1995 году возведен в сан игумена, в 1998-м — в сан архимандрита. В 1999 году стал ректором Сретенского высшего православного монастырского училища.
В 2000 году сопровождал президента РФ Владимира Путина в поездке в Псково-Печерский монастырь, в 2003-м — в США. С 2000-х годов СМИ называют его «духовником Владимира Путина», сам митрополит этого никогда не подтверждал.
В 2011 году стал членом Высшего церковного совета РПЦ. В 2015 году возведен в сан епископа. С 2016 года — председатель Патриаршего совета по культуре.
В 2018 году оставил пост настоятеля Сретенского монастыря и был назначен правящим архиереем Псковской епархии, главой Псковской митрополии. Тогда же был возведен патриархом Кириллом в сан митрополита.
В 2023 году назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии. В шутку сравнивал назначение со ссылкой на Колыму, рассказывал об угрозах в его адрес после переезда. Курирует проекты в Крыму, ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях. В частности, принимал участие в создании парка «Россия — моя история» в Мелитополе и парка-храма «Херсонес Таврический» в Севастополе.
Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества». Автор ряда документальных фильмов и книг. Книга «Несвятые святые и другие рассказы» (2011) переиздавалась более десяти раз суммарным тиражом более 3 млн экземпляров. Награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» II и IV степеней.