Митрополит Тихон (Шевкунов)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архимандрит, наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов на Литературном обеде в ГУМе (2012 год)

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Архимандрит, наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов на Литературном обеде в ГУМе (2012 год)

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Шевкунов Георгий Александрович родился 2 июля 1958 года в Москве. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, после ушел трудником в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

С 1986 года работал в издательском отделе Московской патриархии РПЦ. В 1991 году пострижен в монахи с именем Тихон, в том же году рукоположен в иеродиакона и во иеромонаха.

В 1993 году стал настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря на Большой Лубянке, которое через два года было преобразовано в Сретенский мужской монастырь. В 1995 году возведен в сан игумена, в 1998-м — в сан архимандрита. В 1999 году стал ректором Сретенского высшего православного монастырского училища.

В 2000 году сопровождал президента РФ Владимира Путина в поездке в Псково-Печерский монастырь, в 2003-м — в США. С 2000-х годов СМИ называют его «духовником Владимира Путина», сам митрополит этого никогда не подтверждал.

В 2011 году стал членом Высшего церковного совета РПЦ. В 2015 году возведен в сан епископа. С 2016 года — председатель Патриаршего совета по культуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент России Владимир Путин (слева) и Тихон Шевкунов (2017 год) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в центре), глава Республики Крым Сергей Аксенов (третий слева), губернатор Севастополя Михаил Развожаев (третий справа) с супругой Надеждой (второй справа) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Президент России Владимир Путин (слева) и Тихон Шевкунов (2017 год) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в центре), глава Республики Крым Сергей Аксенов (третий слева), губернатор Севастополя Михаил Развожаев (третий справа) с супругой Надеждой (второй справа) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото

В 2018 году оставил пост настоятеля Сретенского монастыря и был назначен правящим архиереем Псковской епархии, главой Псковской митрополии. Тогда же был возведен патриархом Кириллом в сан митрополита.

В 2023 году назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии. В шутку сравнивал назначение со ссылкой на Колыму, рассказывал об угрозах в его адрес после переезда. Курирует проекты в Крыму, ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях. В частности, принимал участие в создании парка «Россия — моя история» в Мелитополе и парка-храма «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества». Автор ряда документальных фильмов и книг. Книга «Несвятые святые и другие рассказы» (2011) переиздавалась более десяти раз суммарным тиражом более 3 млн экземпляров. Награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» II и IV степеней.