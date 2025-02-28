Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Деревня расположена в Суджанском районе, севернее хутора Никольского, контроль над которым российские военнослужащие вернули вчера, 27 февраля.

Согласно сводке Минобороны, за текущую неделю военнослужащие подразделения группировки войск «Север» освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Никольский и Новую Сорочину. 26 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль деревни Орловка и села Погребки.

Новая Сорочина находится на реке Малая Локня, примерно в 16 км от российско-украинской границы, к юго-западу от Курска и к северу от районного центра — города Суджи.